Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 73: Wenn Liebe so einfach wäre
22 Min.Ab 12
Die 37-jährige Grit Kemper ist seit sechs Jahren von Jan, dem Vater ihrer Kinder, geschieden. Doch ausgerechnet auf der Geburtstagsfeier ihrer Mutter schlägt der Blitz bei dem Ex-Ehepaar ein und die beiden beginnen eine heftige Affäre miteinander. Alles schön und gut, wären Jan und Grit nicht schon lange wieder in festen Händen. Jans zweite Ehefrau erwartet sogar ein Baby von ihm. Kann Grit die Finger von ihrem Ex lassen?
