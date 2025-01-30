Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 74: Nie wieder arm
22 Min.Ab 12
Ben Schiller hat alles: Er ist ein erfolgreicher Anwalt in einer renommierten Kanzlei und hat nebenbei auch noch sein privates Glück mit seiner Vorgesetzten Michelle gefunden. Doch ist dieses Glück wirklich echt? Oder etwa Berechnung? Als eines Tages Bens Ex -Freundin Annika vor ihm steht und ihn mit der Tatsache konfrontiert, dass er der vater der kleinen Mia ist, scheint seine unterkühlte Fassade zu bröckeln. Wird er sich für Familienglück oder die Karriere entscheiden?
