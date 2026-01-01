Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 92
Folge 92: Milla will alles

22 Min.Ab 12

Milla Fuchs (28) hat es nicht leicht: Ihre Mutter will sie verkuppeln, ihr attraktiver Macho-Kollege Sascha (32) macht sich pausenlos über sie lustig und sie hat sich ein paar Frustkilos angefuttert. So kommt es, dass ihr Chef sie für schwanger hält. Milla nutzt das Missverständnis aus, um beruflich weiterzukommen und verstrickt sich immer mehr in diese Lüge. Bald hat sie keine Wahl mehr: Sie muss allen die Wahrheit sagen, oder in ein paar Monaten ein Baby vorweisen.

