Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Letzte Chance

SAT.1Staffel 6Folge 21
Letzte Chance

Letzte ChanceJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 21: Letzte Chance

22 Min.Ab 12

Die 42-jährige Supermarktkassiererin Birgit Fachinger leidet schon lange unter der Eiseskälte in ihrer Ehe. Ihr Mann Arno quält seine Frau ununterbrochen mit Nörgeleien und Beleidigungen. Birgit hofft, den aggressiven Schreiner mit ihrer anstehenden Beförderung ruhigstellen zu können. Doch dann bekommt eine Andere die Stelle. Ihre Kolleginnen verschwören sich gegen die neue Chefin, und Birgit wird unfreiwillig zum Sündenbock. Jetzt muss sie plötzlich an zwei Fronten kämpfen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen