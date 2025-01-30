Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

My Baby Girl

SAT.1Staffel 6Folge 22
My Baby Girl

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 22: My Baby Girl

23 Min.Ab 12

Die 16-jährige Nele Baumann lebt auf der Straße - ohne Job oder Familie. Irgendwie schafft sie es immer, ihren Alltag zu meistern. Doch als sie plötzlich schwanger wird, bricht ihr Lebensmodell zusammen. Nele entschließt sich, das Baby nach der Geburt zur Adoption freizugeben. Durch eine eher zufällige Begegnung lernt sie das kinderlose Ehepaar Claudia und Jan van Horn kennen. Claudia wäre die perfekte Mutter für ihr Baby Girl - doch deren Ehemann Jan hat andere Pläne.

