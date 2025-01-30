Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der totale Blackout

SAT.1Staffel 6Folge 31
Der totale Blackout

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 31: Der totale Blackout

22 Min.Ab 12

Dein Glück scheint perfekt: Du führst ein geregeltes Leben und wirst bald Deine große Liebe heiraten. Doch dann geschieht das Unfassbare: Man beschuldigt Dich der Vergewaltigung. Genau das passiert dem 28-Jährigen Nico Schmitt, der nach einer durchzechten Nacht plötzlich als Triebtäter dasteht. Das Fatale: Nico hat einen Blackout und kann sich an nichts mehr erinnern. Die Indizien sprechen gegen ihn und er steht kurz davor, alles zu verlieren ...

