Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Wohin mit dem Kind?
23 Min.Ab 12
Der 39-jährige Fotograf Roman Porter liebt sein Singleleben. Doch dann hat seine Schwester Karin einen schweren Schlaganfall und Roman muss sich um seinen Neffen, den 17-jährigen Gymnasiasten Tobias, kümmern. Junggeselle Norman ist ziemlich genervt von seinem neuen Mitbewohner und hofft, ihn so schnell wie möglich wieder los zu werden. Doch dann stirbt seine Schwester und Roman muss sich entscheiden: Schiebt er seinen Neffen ab oder übernimmt er die Verantwortung?
