Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Hölle aus Crystal

SAT.1Staffel 6Folge 44
Die Hölle aus Crystal

Die Hölle aus CrystalJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 44: Die Hölle aus Crystal

22 Min.Ab 12

Mit Hilfe seiner Freundin Elli hat der 24-jährige Chemiedoktorand Steven Köhler es geschafft, seine Kindheit in Armut und seine kleinkriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Seinem jüngeren Bruder Dennis gelingt allerdings der Absprung nicht - er gerät täglich in neue Schwierigkeiten. Steven hilft Dennis jedes Mal aus der Patsche. Doch dann verwickelt Dennis ihn in gefährliche Drogengeschäfte. Steven muss sich entscheiden - für seinen Bruder oder sein eigenes Leben ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen