Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 51: Gefährlicher Fehltritt
22 Min.Ab 12
Die Gymnasiallehrerin Mareike Abel ist alleinerziehende Mutter einer 16-jährigen Tochter. Ihren Vater kennt Lina nicht. Doch im Moment ist das zweitrangig: Lina ist frisch verliebt - ausgerechnet in Mareikes Problemschüler Lukas Weiland aus der elften Klasse. Aber das ist nicht der Grund, warum Linas Mutter den Kontakt zwischen den verknallten Teenies um jeden Preis verhindern will ...
