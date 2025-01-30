Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Entführung wieder Willen

SAT.1Staffel 6Folge 78
Entführung wieder Willen

Entführung wieder WillenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 78: Entführung wieder Willen

23 Min.Ab 12

Bei Thomas Darnstetter (22) und Susanne van Ahlen (21) ist es die ganz große Liebe. Der einzige Haken: Der Student stammt aus einfachsten Verhältnissen - und das ist Susannes wohlhabendem Vater ein Dorn im Auge: Er will den Jungen aus der Gosse nicht an der Seite seiner Prinzessin sehen. Als sich Thomas weigert, die Beziehung zu beenden, greift der einflussreiche Bertram van Ahlen zu härteren Mitteln: Thomas verliert sein Stipendium und seine Mutter ihren Friseursalon ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen