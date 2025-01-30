Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 79: Horror im Parkhaus
21 Min.Ab 12
Nur die Liebe zählt - auch für die reiche Lea und den Aushilfskellner Hendrik. Doch die ungewöhnliche Liebe der Beiden wird täglich von Leas High-Society-Freunden auf eine harte Probe gestellt. Besonders Laurenz, Leas Ex-Freund, verfolgt den Plan, das ungleiche Paar auseinanderzubringen. Nicht ohne Erfolg: Als es erneut zu einem heftigen Eifersuchtsstreit zwischen Hendrik und Lea kommt, lässt er sie nachts alleine im Parkhaus zurück. Mit fatalen Folgen ...
