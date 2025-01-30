Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 87: Das Apartment
23 Min.Ab 12
Die 25-jährige Gastronomin Marie Fichte hat zusammen mit ihrer besten Freundin Silvia einen Frühstücksservice eröffnet und sich gleich in ihren ersten Kunden Daniel verliebt. Doch der Juniorchef einer Versicherungsfirma ist verheiratet und will sich zwischen den zwei Frauen nicht entscheiden. Er mietet das Apartment einer seiner Angestellten, um Marie vorzumachen, er sei bei seiner Frau ausgezogen. Wie wird sich Marie entscheiden, als sie die Wahrheit erfährt?
