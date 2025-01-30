Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 34: Happy Valentine
23 Min.Ab 12
Der Valentinstag - der Tag der Liebe. Für die hoffnungslose Romantikerin Julie Aurich (29) der wichtigste Tag des Jahres, denn vor genau vier Jahren hat sie ihren Freund Thorsten kennengelernt. Doch am heutigen Valentinstag bricht für Julie eine Welt zusammen: Sie erwischt Thorsten mit ihrer besten Freundin Elsa im Hotel. Und der Tag der Liebe wird zum Tag des Grauens. Aber es soll noch schlimmer kommen ...
