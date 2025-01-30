Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Happy Valentine

SAT.1Staffel 8Folge 34
Happy Valentine

Happy ValentineJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 34: Happy Valentine

23 Min.Ab 12

Der Valentinstag - der Tag der Liebe. Für die hoffnungslose Romantikerin Julie Aurich (29) der wichtigste Tag des Jahres, denn vor genau vier Jahren hat sie ihren Freund Thorsten kennengelernt. Doch am heutigen Valentinstag bricht für Julie eine Welt zusammen: Sie erwischt Thorsten mit ihrer besten Freundin Elsa im Hotel. Und der Tag der Liebe wird zum Tag des Grauens. Aber es soll noch schlimmer kommen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen