Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Mauer des Schweigens
22 Min.Ab 12
Der 36-jährige Architekt Ralf Wehmeyer ist glücklich: Seine Frau Kathi erwartet ihr erstes Kind und auch beruflich läuft alles perfekt. Ralf hat gerade von einem großen regionalen Bauherrn einen lukrativen Auftrag erhalten. Doch dann wendet sich das Blatt. Ralf wird Zeuge gefährlicher krimineller Machenschaften seines Bauherrn. Und muss sich entscheiden: entweder deckt Ralf seinen Arbeitgeber oder er sorgt für Gerechtigkeit - und riskiert damit die Sicherheit seiner Familie ...
