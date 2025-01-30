Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 45
23 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Sarah Feuser (25) büffelt für ihre Prüfung in Modedesign und hat deswegen immer zu wenig Zeit für ihren Sohn Lukas. Als der Sechsjährige unbeaufsichtigt Nüsse isst, gerät er durch einen allergischen Schock in Lebensgefahr. Nur durch die Hilfe eines unbekannten Mannes kann er gerettet werden. Sarah verliebt sich in den Retter, den Syrer Tassin. Sie ahnt nicht, dass er wegen eines schweren Verbrechens auf der Flucht ist ...

SAT.1
