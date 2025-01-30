Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 57: Mein liebster Feind
22 Min.Ab 12
Die 23-jährige Hanna Barton kämpft sich durchs Leben: Mit 19 ungeplant schwanger geworden, muss sie jetzt alleine ihren Sohn aufziehen und gleichzeitig eine Ausbildung absolvieren. Dann wird sie auch noch in ihrem Ausbildungsbetrieb - einem Fünf-Sterne-Hotel - von ihrer Chefin gemobbt. Doch dann verliebt sich Hanna in den neuen Hotelchef Paul Dönneweg und ihr Leben scheint sich zum Besseren zu wenden. Bis sie das Opfer einer fiesen Intrige wird ...
