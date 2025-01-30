Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 67: Das schweigende Kind
22 Min.Ab 12
Familie und Kinder stehen nicht auf Sandrina Paulsens (33) Liste. Im Leben der Polizistin steht der Beruf an erster Stelle, bis sie eines Abends eine seltsame Begegnung macht: ein kleines Mädchen, das kein Wort spricht. Da das Mädchen sich nur auf sie einlässt, nimmt Sandrina es mit nach Hause. Nach und nach baut sie eine Beziehung zu dem Kind auf. Als sie im Laufe der Ermittlungen das schlimme Schicksal der Kleinen offenbart, wird Sandrina vor eine Entscheidung gestellt ...
