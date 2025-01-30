Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Doppelleben
23 Min.Ab 12
Mutter sein - nichts wünscht sich die Frau des Antiquitätenhändlers Hannes Uhl (44) mehr. Aber Theresa kann keine Kinder bekommen und will deswegen unbedingt ein Kind adoptieren. Hannes ist dagegen, denn er hat ein dunkles Geheimnis: Er hat bereits ein Kind mit einer anderen Frau. Jahrelang ist es Hannes gelungen, sein Doppelleben vor seiner Frau zu verbergen. Doch dann passiert ein schrecklicher Unfall und Hannes muss sich zwischen seiner Frau und seinem Kind entscheiden ...
