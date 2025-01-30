Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 101: Der Tod zahlt alle Schulden
22 Min.Ab 12
Die Kommissarin Franka Wendler ist seit vier Monaten mit ihrem Freund Felix zusammen und könnte eigentlich nicht glücklicher sein, wenn da nicht diese anonymen Anrufe wären, die sie vor dem "Tag der Abrechnung" warnen. Genau an jenem Tag wird Felix tot aufgefunden: ermordet! Franka ist sich sicher, dass seine eifersüchtige Ex-Frau dahinter steckt und ermittelt. Doch sie hat nicht viel Zeit, denn die Anrufe gehen weiter und der Mord an ihrem Freund war wohl erst der Anfang ...
