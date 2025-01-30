Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine Tochter, mein Leben

SAT.1Staffel 8Folge 104
Meine Tochter, mein Leben

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 104: Meine Tochter, mein Leben

22 Min.Ab 12

Die Ehefrau des 36-jährigen Bernd Kunz wurde von einem Junkie ermordet. Seitdem ist ihm eines klar: Nie wieder will er einen geliebten Menschen verlieren. Wie ein Besessener versucht er seine 16-jährige Tochter Lola vor allem Unheil zu beschützen. Dafür würde er notfalls selbst zum Mörder werden. Als seine Tochter sich auf den vorbestraften Nachbarn Ralf (24) einlässt und unauffindbar ist, brennen bei Bernd alle Sicherungen durch. Er nimmt Ralf gefangen ...

SAT.1
