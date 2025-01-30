Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Liebesnest

SAT.1Staffel 9Folge 4
Das Liebesnest

Das LiebesnestJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 4: Das Liebesnest

23 Min.Ab 12

Bennos (32) Bruder Tim (36) ist erfolgreich, zielstrebig und ein Frauenschwarm. Doch Benno kennt das wahre Gesicht seines Bruders: Kaltherzig, skrupellos, untreu. Für Tim sind Frauen nur Mittel zum Zweck. Im Job geht er über Leichen. Aber Benno ist abhängig von seinem Bruder. Als Benno sich in eine der von Tims "abgelegten" Frauen verliebt muss er sich entscheiden: Will er ein Leben lang die Marionette seines Bruders sein oder wird er allen die Wahrheit über Tim sagen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen