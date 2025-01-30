Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Geliebter Feind

SAT.1Staffel 4Folge 33
Geliebter Feind

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 33: Geliebter Feind

23 Min.Ab 12

Der 36-jährige Rechtsanwalt Tim Claasen muss sich sehr anstrengen, um die luxuriösen Ansprüche seiner Verlobten Katja zu erfüllen. Als Tim beim Autofahren von ihr abgelenkt wird, überfährt er ein Kind. Auf Katjas Drängen begeht Tim Fahrerflucht. Doch seine Gewissensbisse führen ihn schließlich ins Krankenhaus. Dort verliebt er sich in Nadine, die Mutter des sechsjährigen Unfallopfers, und auch Nadine entwickelt Gefühle für ihn.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

