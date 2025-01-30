Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 114: Aschenputtel auf Abwegen
22 Min.Ab 12
Nadine versucht krampfhaft, Anschluss an Mädchenschwarm Finn und das It-Girl Mia zu finden. Um die beiden für sich zu gewinnen, heckt der verzweifelte Teenager einen folgenschweren Plan aus - den Überfall auf den Handyladen ihrer Stiefmutter. Doch als am Ende der unschuldige Obdachlose Michael für die Tat verantwortlich gemacht wird, muss sich Nadine entscheiden: Gekaufte Freundschaft oder reines Gewissen?
