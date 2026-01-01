Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Von einer Minute auf die andere bricht das Leben der 26-jährigen Nora Böhner in sich zusammen. Ihre Mutter macht ihr auf dem Sterbebett ein grausames Geständnis: Nora ist adoptiert. All die Jahre hat sie mit einer Lüge gelebt. Mit eisernem Willen macht sich Nora auf die Suche nach ihrer Vergangenheit, setzt dabei sogar ihre Ehe aufs Spiel und findet schließlich ihre leibliche Mutter - Claudia. Doch wer ist diese Frau? Und warum gab sie vor Jahren ihr geliebtes Baby weg?
