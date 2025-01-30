Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Das verflixte siebte Ehejahr
23 Min.Ab 12
Sarah Klein bekommt die Schreckensdiagnose einer jeden Frau. Die 30-Jährige ist unfruchtbar. Plötzlich steht ihr sonst so geregeltes Leben Kopf. Sarah will ihr komplettes Leben umkrempeln. Das betrifft auch ihren Ehemann Tom. Party und Abenteuer statt ödes Eheleben ist das neue Motto. Sarah stößt Tom immer weiter von sich weg und bemerkt dabei nicht, dass sie ihn direkt in die Arme der hübschen Nachbarin Nina treibt.
