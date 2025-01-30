Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 28: Plan B für ein Baby
22 Min.Ab 12
Lisa (37) ist eine unabhängige und ehrgeizige Karrierefrau. Doch sie will mehr vom Leben - sie will ein Baby. Ihr Freund Nuri (39) will nichts von ihrem Kinderwunsch wissen. Lisa lässt sich künstlich befruchten.Sie wird schwanger und trifft plötzlich auf ihren Traummann Ben (37), der annimmt, dass er der Vater ist. Lisa muss sich entscheiden. Kann sie mit dieser Lüge leben? Oder sagt sie Ben die Wahrheit, auch auf die Gefahr hin, ihre große Liebe aufs Spiel zu setzen?
