Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Glück wohnt nebenan

SAT.1Staffel 9Folge 30
Das Glück wohnt nebenan

Das Glück wohnt nebenanJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 30: Das Glück wohnt nebenan

23 Min.Ab 12

Eva (43) ist wohlhabend, mit dem gutaussenden Geschäftsmann Markus (45) verheiratet - und wird nach 14 Jahren Ehe durch eine Jüngere ersetzt. Sie trifft auf ihren neuen Nachbarn Julian (25) und zwischen den beiden knistert es gewaltig. Eva erlebt mit dem fast 20 Jahre Jüngeren eine aufregende Zeit. Ihre Freundinnen halten die Liebschaft für eine nicht ernst zu nehmende Schwärmerei. Geht es tatsächlich nur um die Bestätigung oder sind ernste Gefühle im Spiel?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen