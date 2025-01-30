Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 40: Mathildas Traum
23 Min.Ab 12
Nach unzähligen Absagen hat die alleinerziehende Studienabbrecherin Mathilda Möhrs (30) endlich wieder einen Job: Sie kann als Zimmermädchen in einem Hotel arbeiten. Alles scheint perfekt: Das Geld stimmt, die Kollegen sind hilfsbereit und die Arbeitszeiten sind flexibel. Doch dann geschehen seltsame Dinge: Prostituierte tauchen heimlich im Hotel auf und Lagerbestände verschwinden spurlos. Mathilda kommt einem Geheimnis auf die Spur, das sie lieber nicht aufgedeckt hätte.
