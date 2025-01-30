Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 42: Teenie am Abgrund
23 Min.Ab 12
Als Yvonne (39) ihre 17-Jährige Tochter Toni mit ihrem Freund Leon (23) beim Kiffen erwischt, wird ihr klar, dass sich etwas ändern muss. Derweil rutscht Toni ohne es zu merken immer weiter in den Drogensumpf. Schaffet es Yvonne, Toni zusammen mit ihrem Ex-Mann zu helfen? Oder ist es dafür vielleicht schon zu spät??
