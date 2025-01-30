Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 43
23 Min.Ab 12

Aus heiterem Himmel verliebt sich die 27-jährige Ina in Peter (41). Doch er hat drei Kinder im Schlepptau. Besonders die älteste Tochter hat es auf Ina abgesehen und würde alles tun, um das Andenken ihrer toten Mutter zu wahren. Ina bemüht sich sehr, um den Kindern eine gute Freundin zu sein, aber akzeptiert wird sie nicht. Die zusammengewürfelte Familie muss erst einen Schicksalsschlag erleiden, um zusammenzuwachsen. Doch werden es alle heil überstehen?

