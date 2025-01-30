Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 134: Muttersöhnchen
22 Min.Ab 12
Die 28-jährige Mara Klein ist Mutter aus Leidenschaft. Doch als sie von ihrem ehemaligen Chef ihren Traumjob angeboten bekommt, kann sie einfach nicht nein sagen. Da gibt es nur ein Problem: Ihr Mann Jonas will auf keinen Fall kürzer treten um sich um den einjährigen Lukas zu kümmern. Er holt stattdessen seine Mutter ins Haus. Für Mara entwickelt sich das Arrangement zum absoluten Albtraum. Sie will ohne die nervige Schwiegermutter auskommen und baut auf die Hilfe ihres Mannes.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick