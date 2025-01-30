Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 47
23 Min.Ab 12

Der perfekte Mann - nur leider schwul. So empfindet Laura (27) für Tobi (27), den sie in ihrer Boutique einstellt. Doch was sie nicht ahnt: Der Langzeitstudent ist tatsächlich gar nicht schwul. Im Gegenteil - Tobi verliebt sich sofort in Laura. Was als Missverständnis beginnt, wird für Tobi zur Qual. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis seine kleine Lüge auffliegt. Also muss er sich entscheiden: Soll er die Wahrheit sagen und riskieren, seine Traumfrau zu verlieren?

SAT.1
