Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 5Folge 6
23 Min.Ab 12

Immobilienmaklerin Elena Thom (32) ist schön, erfolgreich und glücklich mit ihrem Freund Frank. Das Paar will nach Mallorca auswandern. Doch kurz vor der Abreise macht Elena eine schreckliche Entdeckung. Ihre alkoholabhängige Schwester Caroline ist verschwunden. Die Zukunft ihrer minderjährigen Nichten Sophie und Mia hängt allein von Elenas Entscheidung ab. Einer Entscheidung zwischen Liebe, Luxus und Pflicht.

SAT.1
