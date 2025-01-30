Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 102: In schlechten Händen
23 Min.Ab 12
Nach unzähligen Versuchen, endlich schwanger zu werden, unterzieht sich Mirka Demir (26) einer Fruchtbarkeits-OP. Nachdem sie aus der Narkose erwacht, plagen die junge Frau plötzlich grausame Erinnerungen, in denen sie vom attraktiven Krankenpfleger Sven Bischof angefasst und nackt fotografiert wird. Doch als ihr weder das Krankenhaus noch ihr eigenes Umfeld zu glauben scheint, zweifelt Mirka an sich selbst: Hat sie doch alles nur geträumt?
