Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 129: Runawaykid
23 Min.Ab 12
Wenn nur noch die Fetzen fliegen! Lasse (17) und sein Vater Norbert (46) kommen einfach nicht miteinander klar. Irgendwann reicht's Lasse und er haut ab. Schnell wird ihm klar, dass er das Leben auf der Straße unterschätzt hat. Aber zurück zu seinen Eltern? Auf keinen Fall! Dann trifft er die hübsche Biene (18), die ihn unter ihre Fittiche nimmt. Doch um Bienes Gang beizutreten muss sich Lasse erst einer Mutprobe unterziehen und soll dafür sogar seinen eigenen Vater beklauen.
