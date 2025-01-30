Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 136: Sucht nach Liebe
22 Min.Ab 12
Der ehemalige Schuhverkäufer Kevin Förster (37) tritt seine neue Stelle als Kaufhausdetektiv an. Bereits an seinem ersten Arbeitstag läuft nichts nach Plan: Er erwischt Melina Popp (33) beim Ladendiebstahl und verliebt sich in sie. Er bringt es nicht übers Herz, seine Angebetete anzuzeigen. Bei dieser einen Begegnung soll es nicht bleiben. Kurz darauf erfährt Kevin von Melinas dunklem Geheimnis und weiß eines ganz sicher: Er muss die Frau seiner Träume um jeden Preis beschützen!
