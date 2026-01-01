Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Seitensprung ins Glück

SAT.1Staffel 8Folge 139
Seitensprung ins Glück

Seitensprung ins GlückJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 139: Seitensprung ins Glück

23 Min.Ab 12

Getäuscht vom eigenen Mann! Seit 18 Jahren ist Inga Hartmann glücklich mit Mark verheiratet. Doch dann der Schock: Mark hat eine Affäre - mit ihrer besten Freundin! verletzt und gedemütigt schottet sich Inga ab. Und besonders der smarte Jost schafft es, Inga aus ihrer Trauer zu holen. Beide sind magisch voneinander angezogen, doch dann zieht Inga abrupt die Reißleine, sie möchte ihrem Mann eine zweite Chance geben. Hat er diese überhaupt verdient?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

