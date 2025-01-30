Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Lügnerin aus Liebe

SAT.1Staffel 8Folge 59
Lügnerin aus Liebe

Lügnerin aus LiebeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 59: Lügnerin aus Liebe

23 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Rebecca Breuer weiß nicht, wie sie mit ihren zwei Kindern über den Monat kommen soll. Also steigt die gelernte Grafikdesignerin wieder ins Berufsleben ein. Um einen Job in der gefragten Werbeagentur Take2 zu bekommen, muss sie ihre Kinder verleugnen. Als ihre Nachwuchs eines Abends unbeaufsichtigt zu Hause ist, verliert Rebecca komplett die Kontrolle. Sieht sie weiter zu, wie ihre Familie auseinanderbricht, oder sagt sie ihrem Chef endlich die Wahrheit?

