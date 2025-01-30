Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Muttertag

SAT.1Staffel 8Folge 72
Muttertag

MuttertagJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 72: Muttertag

22 Min.Ab 12

Freunde, Party, Shoppen - das ist für Loreen Langner (16) im Augenblick das Wichtigste. Dass sie eigentlich auf jeden Cent achten muss und ihre Mutter Petra (35) als Putzfrau arbeitet, verheimlicht sie ihrer wohlhabenden Mädelsclique. Doch als Loreen und ihre Freunde eines Abends in einen Club gehen, weiß sie nicht, dass ihre Mutter dort als Klofrau aushilft. Jetzt droht alles aufzufliegen, außer Loreen verleugnet sie - und das ausgerechnet am Muttertag ...

