Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

HIV-Schock in der Schwangerschaft

SAT.1Staffel 8Folge 74
HIV-Schock in der Schwangerschaft

HIV-Schock in der SchwangerschaftJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 74: HIV-Schock in der Schwangerschaft

23 Min.Ab 12

Nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund Lasse wird die Webdesignerin Sandrine Kramer (34) von einem Auto angefahren. Im Krankenhaus dann die Überraschung: Nach unzähligen Versuchen ist Sandrine endlich schwanger - und das Baby unversehrt. Doch dann lässt ein Anruf ihrer Ärztin den Traum platzen: Durch eine Blutkonserve hat sich Sandrine mit HIV angesteckt. Drei Buchstaben, die ihr Leben für immer verändern sollen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen