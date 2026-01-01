Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 106: Ärztin aus Leidenschaft
23 Min.Ab 12
Das Leben von Nina Ruhnke (26) ist wie aus dem Kitschroman. Erfolgreiches Medizinstudium, danach tolle Stelle als Assistenzärztin und auch noch Glück in der Liebe. Für sie und ihren Freund, Oberarzt Hannes Groß (35), ist klar: erst Karriere, dann Kinder. Doch dann wird Nina ungewollt schwanger. Jetzt heißt es langweilige Verwaltungsaufgaben statt Leitung der Notaufnahme. Und auch ihre Vertretung Dr. Andrea Ladisch macht Nina nicht nur beruflich Konkurrenz ...
