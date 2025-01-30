Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Das Schreibaby
22 Min.Ab 12
Das Familienglück der Erdals sceint perfekt. Kurz nach der Einschulung der kleinen Lara (7) bekommt die Familie wieder Zuwachs. Baby Lukas wird geboren. Doch das Baby verlangt den Eltern mehr ab, als sie es sich hätten vorstellen können. Lukas ist ein Schreibaby. Die junge Mutter ist restlos überfordert, will jedoch keine Hilfe annehmen. Als sie in einem Moment der Erschöpfung einnickt, muss sie beim Aufwachen mit Schrecken feststellen, dass Lukas spurlos verschwunden ist ...
