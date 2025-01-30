Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Tanz meines Lebens
23 Min.Ab 12
Die 42-jährige Louisa Götz steckt in der Krise: In ihrer Ehe ist die Luft raus, die Familienschreinerei kriegt immer weniger Aufträge und aus Frust hat sie sich mit den Jahren auch noch etliche Kilos angefuttert. Da kommt der charmante Tanzlehrer Pablo (36) wie gerufen: Er bietet Louisa einen Nebenjob in seinem Tanzstudio an und bringt damit ihr ganzes Leben durcheinander!
