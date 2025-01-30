Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Kampf um Liebe und Tod

SAT.1Staffel 9Folge 39
Kampf um Liebe und Tod

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 39: Kampf um Liebe und Tod

22 Min.Ab 12

Als Marie (15) erfährt, dass ihre Eltern Carola (39) und Bernd (41) sich scheiden lassen wollen, bricht für sie eine Welt zusammen. Mit allen Mitteln probiert sie ihren Traum von einer glücklichen Familie zu retten. Als sei Maries Situation noch nicht traumatisch genug, erfährt sie, dass ihre Mutter Brustkrebs hat. Marie soll daraufhin zu ihrem Vater und seiner neuer Freundin ziehen. Doch Marie will ihr Schicksal nicht einfach so hinnehmen und kämpft!

