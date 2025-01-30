Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 46
Folge 46: Albtraum Shopping

23 Min.Ab 12

Kaufen, kaufen, kaufen - das ist Anna Sebalds einziger Ausweg aus dem Kummer über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Doch aus dem harmlosen Hobby wird schnell eine unkontrollierbare Sucht und die 30-Jährige gerät in einen Strudel aus Schulden und Lügen. Um ihre Einkaufs-Eskapaden vor ihrem Ehemann Klaus zu verbergen, hofft Anna auf die Hilfe des Gerichtsvollziehers Walter Paulsen. Doch der hat sehr abgründige Vorstellungen davon, wie Anna ihre Geldprobleme lösen kann.

