Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Glücksvase

SAT.1Staffel 9Folge 50
Folge 50: Die Glücksvase

22 Min.Ab 12

Lisa Krämer (28) kann ihr Glück kaum fassen: in einer alten Vase findet sie 20.000 Euro. Der unverhoffte Geldsegen kommt gerade recht, denn die Alleinerziehende steckt bis zum Hals in Schulden. Doch das antike Stück war ein Geschenk von Karsten, ein ebenfalls alleinerziehender Vater aus dem Kindergarten von Lisas Tochter Lilly. Blöd nur, dass dieser nicht nur selbst finanzielle Probleme zu haben scheint, sondern auch noch verdammt süß ist ...

SAT.1
