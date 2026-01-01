Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 61: Das Klassentreffen
22 Min.Ab 12
Lena Mielke (34) war während ihrer Schulzeit keines der beliebten und populären Kids. Nun möchte sie beim Klassentreffen allen beweisen, dass sie es geschafft hat. Selbst ihrem Jugendschwarm von damals bleibt ihr optischer Wandel nicht verborgen, ganz zum Unmut ihres besten Kumpels aus alten Tagen. Es beginnt ein Buhlen um die schöne Lena. Nun hat sie die Qual der Wahl. Für wen der beiden wird sie sich entscheiden?
