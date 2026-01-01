Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 64: Bon Voyage
23 Min.Ab 12
Anna Hermer (44) ist Bilderbuch-Hausfrau und Mutter von zwei Teenies - Lina (15) und Paul (17). Als Paul zum Schüleraustausch nach Frankreich fährt, soll im Gegenzug Etienne (17) für sechs Wochen ins Hause Hermer kommen. Doch irgendwie hat Anna von Anfang ein komisches Gefühl was den Jungen betrifft. Zuerst verprügelt er Linas Ex-Freund und dann findet sie ihr eigenes Portemonnaie in seinem Rucksack ...
