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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe ausgeschlossen

SAT.1Staffel 9Folge 69vom 30.01.2025
Liebe ausgeschlossen

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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 69: Liebe ausgeschlossen

23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Die 33-jährige Kellnerin Lisa Klein hat zwei Probleme: Ein schwer asthmakranker Sohn zuhause und ein neurotischer Gast in der Arbeit. Arndt Schmidt ist grob, unsensibel und schikaniert die anderen Gäste. Die einzige, die ihm Paroli bietet, ist Lisa. Nur von ihr lässt sich Arndt bedienen. Doch hat nicht jeder Mensch auch einen guten Kern? Als ihr Sohn Lukas (8) einen erneuten schweren Asthmaanfall erleidet und Lisa Urlaub nehmen muss, steht Arndt plötzlich vor ihrer Tür.

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