Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Traumjob Model?

SAT.1Staffel 9Folge 71
Traumjob Model?

Traumjob Model?Jetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 71: Traumjob Model?

23 Min.Ab 12

Modeln ist der Traum eines jeden Mädchens, doch Suse Marx kennt die Schattenseiten. Sie traf als Teenie auf eine Welt aus Sex, Drogen und Alkohol. Als ihre 15-jährige Tochter Kira in ihre Fußstapfen treten will, schrillen bei der besorgten Mutter sämtliche Alarmglocken. Doch Kira trifft sich bereits heimlich mit einem schmierigen Fotografen zu unseriösen Shootings. Als Suse erfährt, dass gegen ihn eine Anzeige wegen sexueller Nötigung läuft, fehlt von Kira plötzlich jede Spur.

